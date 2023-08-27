  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Центральный матч третьего тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Ньюкасл - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл оба матча у "Ньюкасла" в АПЛ. Нувориши чемпионата Англии постараются преломить негативную для тенденцию.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии, третьий тур

27 августа 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Текстова трансляція матчу Ньюкасл - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Битва равных? Ньюкасл – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 3-го тура АПЛ на 27.08.2023
yellow-arrow
АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2. Было близко к ничьей
yellow-arrow
АПЛ. Бернли – Астон Вилла 1:3. Малое количество аргументов от команды Венсана Компани
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде