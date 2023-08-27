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Ньюкасл - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч третьего тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл оба матча у "Ньюкасла" в АПЛ. Нувориши чемпионата Англии постараются преломить негативную для тенденцию.
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Чемпионат Англии, третьий тур
27 августа 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстова трансляція матчу Ньюкасл - ЛіверпульСмотреть трансляцию
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