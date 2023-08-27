Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Салах - игрок Ливерпуля. Здесь не о чем говорить
Тренер Ливерпуля считает, что рано говорить о замене Мохаммеду
chelsea
"Ливерпуль" может потерять вингера Мохаммеда Салаха. Как
Перед матчем с "Ньюкаслом", тренер "мерсисайдцев" сказал, что он 100% рассчитывает на игрока:
"Здесь не о чем говорить, он игрок "Ливерпуля". Мохаммед необходим команде. Это все. Моя жизненная философия заключается в том, что я думаю о проблеме тогда, когда она есть", - сказал Клопп.
Салах в прошлом сезоне принял участие 51-м матче за клуб, в которых забил 30 голов и отдал 16 ассистов.
Популярное сейчас
- Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку
- Колос - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зозуля: Когда жена Усика подошла к рингу, я знал, что он встанет
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО