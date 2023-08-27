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Клопп: Салах - игрок Ливерпуля. Здесь не о чем говорить

Англия
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Тренер Ливерпуля считает, что рано говорить о замене Мохаммеду

Клопп: Салах - игрок Ливерпуля. Здесь не о чем говорить

chelsea

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"Ливерпуль" может потерять вингера Мохаммеда Салаха. Как сообщалось ранее, "Аль-Иттихад" заинтересован в 31-летнем египетском форварде, который присоединился к "красным" из "Ромы" в 2017 году.

Перед матчем с "Ньюкаслом", тренер "мерсисайдцев" сказал, что он 100% рассчитывает на игрока:

"Здесь не о чем говорить, он игрок "Ливерпуля". Мохаммед необходим команде. Это все. Моя жизненная философия заключается в том, что я думаю о проблеме тогда, когда она есть", - сказал Клопп.

Салах в прошлом сезоне принял участие 51-м матче за клуб, в которых забил 30 голов и отдал 16 ассистов.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
bbc.com

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