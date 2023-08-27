Клопп: Салах - игрок Ливерпуля. Здесь не о чем говорить

"Ливерпуль" может потерять вингера Мохаммеда Салаха. Как сообщалось ранее, "Аль-Иттихад" заинтересован в 31-летнем египетском форварде, который присоединился к "красным" из "Ромы" в 2017 году.

Перед матчем с "Ньюкаслом", тренер "мерсисайдцев" сказал, что он 100% рассчитывает на игрока:

"Здесь не о чем говорить, он игрок "Ливерпуля". Мохаммед необходим команде. Это все. Моя жизненная философия заключается в том, что я думаю о проблеме тогда, когда она есть", - сказал Клопп.

Салах в прошлом сезоне принял участие 51-м матче за клуб, в которых забил 30 голов и отдал 16 ассистов.