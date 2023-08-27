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Родри пришел на помощь. Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Родри пришел на помощь. Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего тура "АПЛ" "Шеффилд" принимал "Манчестер Сити". Гости могли выйти вперед еще в первом тайме, но Холанд не смог забить пенальти и попал в штангу.

Позже норвежец исправился и открыл счет на 63 минуте. В конце матча хозяева смогли сравнять счет. Но снова на помощь пришел Родри и добыл для "горожан" победу.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Бремолл Лейн" (Шеффилд)

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Богл 85 - Холанд 63, Родри 88

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В статье: Манчестер Сити
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