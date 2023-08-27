Родри пришел на помощь. Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках третьего тура "АПЛ" "Шеффилд" принимал "Манчестер Сити". Гости могли выйти вперед еще в первом тайме, но Холанд не смог забить пенальти и попал в штангу.

Позже норвежец исправился и открыл счет на 63 минуте. В конце матча хозяева смогли сравнять счет. Но снова на помощь пришел Родри и добыл для "горожан" победу.

Английская Премьер-лига, третий тур

"Бремолл Лейн" (Шеффилд)

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Богл 85 - Холанд 63, Родри 88