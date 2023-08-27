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Ван Дейк получил первую красную карточку в составе Ливерпуля
С 2018-го года Вирджил выступает за "красных"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" – со счетом 2:1.
На 28-й минуте встречи команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве. Центральный защитник "мерсисайдцев" Вирджил ван Дейк получил прямую красную карточку.
Это удаление стало первым для 32-летнего игрока в футболке "Ливерпуля". До этого было всего 16 желтых карт в 224 матчах.
Примечательно, что нидерландец выступает за "Ливерпуль" из зимы 2018 года. Тогда Вирджил перешел в стан "красных" из "Саутгемптона".
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