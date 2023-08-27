Слишком много эмоций. Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

На "Сент-Джеймс Парк" команды провели сегодня очень эмоциональный матч, в котором победителя выявили лишь на последних минутах.

В начале матча неудачное действие совершил Трент Александер-Арнольд. Именно он позволил выйти Гордону 1 на 1 с Алиссоном и открыть счет в матче на 25 минуте. Почти сразу получил удаление Ван Дейк за фол последней надежды.

И казалось, в меньшинстве отыграться не удастся, но замены Клоппа сработали. Дарвин Нуньес, которого мы не так часто видим в старте этого сезона, выходит и забивает дважды.

Отметим, что Салах снова совершает результативное действие. На этот раз - ассист.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Гордон (25) - Нуньес (81, 90+3)