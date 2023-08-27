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Слишком много эмоций. Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов
Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На "Сент-Джеймс Парк" команды провели сегодня очень эмоциональный матч, в котором победителя выявили лишь на последних минутах.
В начале матча неудачное действие совершил Трент Александер-Арнольд. Именно он позволил выйти Гордону 1 на 1 с Алиссоном и открыть счет в матче на 25 минуте. Почти сразу получил удаление Ван Дейк за фол последней надежды.
И казалось, в меньшинстве отыграться не удастся, но замены Клоппа сработали. Дарвин Нуньес, которого мы не так часто видим в старте этого сезона, выходит и забивает дважды.
Отметим, что Салах снова совершает результативное действие. На этот раз - ассист.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Голы: Гордон (25) - Нуньес (81, 90+3)
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