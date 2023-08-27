  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Слишком много эмоций. Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слишком много эмоций. Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Слишком много эмоций. Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На "Сент-Джеймс Парк" команды провели сегодня очень эмоциональный матч, в котором победителя выявили лишь на последних минутах.

В начале матча неудачное действие совершил Трент Александер-Арнольд. Именно он позволил выйти Гордону 1 на 1 с Алиссоном и открыть счет в матче на 25 минуте. Почти сразу получил удаление Ван Дейк за фол последней надежды.

И казалось, в меньшинстве отыграться не удастся, но замены Клоппа сработали. Дарвин Нуньес, которого мы не так часто видим в старте этого сезона, выходит и забивает дважды.

Отметим, что Салах снова совершает результативное действие. На этот раз - ассист.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Гордон (25) - Нуньес (81, 90+3)

По теме
yellow-arrow
Конкурент Зинченко присоединился к Реал Сосьедаду
yellow-arrow
Эмери набирает ход. Бернли - Астон Вилла 1:3. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Ван Дейк получил первую красную карточку в составе Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде