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Тренер Ньюкасла: Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал

Англия
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Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка

Тренер Ньюкасла: Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал

Фото: The Northern Echo

UA-Футбол
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В 3-м туре АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1, играя в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте. На 6-й минуте матча судья Джон Брукс показал желтую карточку Тренту Александер-Арнолду за агрессивное поведение после фола Энтони Гордона.

"Не хочется видеть удаления игроков, но я подумал, что судья ошибся. Я думал, что Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал, но мы должны это принять. Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка, и в первом была ошибка.

Я не считаю это причиной, по которой мы не выиграли – давайте проясним, что это зависело от нас. Но этот момент был для нас особенно неприятным", – сказал тренер "Ньюкасла" Эдди Хау в интервью Sky Sports.

После трех туров АПЛ у "Ньюкасла" 3 очка.

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
skysports

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