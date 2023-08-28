Тренер Ньюкасла: Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал

В 3-м туре АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счетом 2:1, играя в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка на 28-й минуте. На 6-й минуте матча судья Джон Брукс показал желтую карточку Тренту Александер-Арнолду за агрессивное поведение после фола Энтони Гордона.

"Не хочется видеть удаления игроков, но я подумал, что судья ошибся. Я думал, что Трента нужно было удалить. Судья этого не сделал, но мы должны это принять. Два ключевых момента – этот и красная карточка ван Дейка, и в первом была ошибка.

Я не считаю это причиной, по которой мы не выиграли – давайте проясним, что это зависело от нас. Но этот момент был для нас особенно неприятным", – сказал тренер "Ньюкасла" Эдди Хау в интервью Sky Sports.