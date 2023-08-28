Клопп: за мою карьеру, которая насчитывает более 1000 матчей, у меня не было ничего подобного

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы команды над "Ньюкаслом" в матче 3-го тура АПЛ

"Была ли это одна из моих лучших побед в качестве тренера? Конечно! Это было сложнее, чем в игре с "Барселоной" [в Лиге чемпионов в 2019 году], потому что мы играли не на "Энфилде". В перерыве я сказал, что если мы изменим результат встречи, то сможем потом рассказывать об этом нашим внукам.За мою карьеру, насчитывающую более 1000 матчей, у меня никогда не было ничего подобного против такой команды, как "Ньюкасл", в такой атмостфере, эта победа особенная", - Юрген Клопп.