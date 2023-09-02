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Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Центральный поединок тура

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" дома в Лондоне принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты на фоне своего сонного въезда в сезон сыграет на "Эмирейтс" с не менее, а может даже более проблемным коллективом Эрика Тен Хага. Матчи с таким статусом всегда были главным украшением Английской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед смотреть футбол онлайн
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