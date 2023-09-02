Арсенал – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Арсенал" дома в Лондоне принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты на фоне своего сонного въезда в сезон сыграет на "Эмирейтс" с не менее, а может даже более проблемным коллективом Эрика Тен Хага. Матчи с таким статусом всегда были главным украшением Английской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 сентября.

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