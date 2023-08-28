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Нуньес байкотирует тренировки в Вулверхэмптоне на фоне интереса Сити

Англия
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Классическая форма давления

Нуньес байкотирует тренировки в Вулверхэмптоне на фоне интереса Сити

Фото: twitter.com/Wolves

Новина українською

Матеус Нуньес байкотирует тренировки в "Вулверхэмптоне", требуя перехода в "Манчестер Сити". Португальскому полузащитнику грозит дисциплинарное взыскание.

"Вулверхэмптон" отвер предложение "Манчестер Сити" по Нуньесу в размере 47 миллионов фунтов. Клуб не продаст полузащитника дешевле чем за 60 миллионов фунтов.

На данный момент Нуньес отстранен от состава. Полузащитника вернут в команду после пятницы, если он так и не покинет клуб по завершению трансферного окна.

Нуньес провел в прошлом сезоне 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 45 миллионов евро.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Матеус Нуньес
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