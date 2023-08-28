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Нуньес байкотирует тренировки в Вулверхэмптоне на фоне интереса Сити
Классическая форма давления
Фото: twitter.com/Wolves
Матеус Нуньес байкотирует тренировки в "Вулверхэмптоне", требуя перехода в "Манчестер Сити". Португальскому полузащитнику грозит дисциплинарное взыскание.
"Вулверхэмптон" отвер предложение "Манчестер Сити" по Нуньесу в размере 47 миллионов фунтов. Клуб не продаст полузащитника дешевле чем за 60 миллионов фунтов.
На данный момент Нуньес отстранен от состава. Полузащитника вернут в команду после пятницы, если он так и не покинет клуб по завершению трансферного окна.
Нуньес провел в прошлом сезоне 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 45 миллионов евро.
Matheus Nunes didn’t train Sun or Mon. Now facing disciplinary action from Wolves. Told club he wants to join #MCFC. Wolves adamant he won’t be leaving unless valuation of at least £60m is met. Will come back into fold after Fri if not left before then https://t.co/9nuVWhQeMG— James Ducker (@TelegraphDucker) August 28, 2023
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