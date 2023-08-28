  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форрест пожаловался на судейство в матче с Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форрест пожаловался на судейство в матче с Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Имеют право

Ноттингем Форрест пожаловался на судейство в матче с Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форрест" подал официальную жалобу судейскую коллегию PGMOL. Судейством главного арбитра матча Стюарта Эттуэлла был недоволен владелец клуба Евангелос Маринакис.

На 67-ой минуте встречи главный судья показал красную Джо Уорреллу за фол на Бруну Фернандеше. Также на 76-ой минуте был назначен пенальти, с которого "Юнайтед" забил победный гол.

В чемпионшипе в сезоне-2021/22 Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу "Ноттингема". Это также стало причной, почему в клубе решили подать жалобу.

По теме
yellow-arrow
Рома достигла договоренности с Челси об аренде Ромелу Лукаку
yellow-arrow
Нуньес байкотирует тренировки в Вулверхэмптоне на фоне интереса Сити
yellow-arrow
Ренн может подписать Матипа. Ливерпуль интересуется их игроком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде