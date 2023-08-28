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Ноттингем Форрест пожаловался на судейство в матче с Манчестер Юнайтед
Имеют право
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форрест" подал официальную жалобу судейскую коллегию PGMOL. Судейством главного арбитра матча Стюарта Эттуэлла был недоволен владелец клуба Евангелос Маринакис.
На 67-ой минуте встречи главный судья показал красную Джо Уорреллу за фол на Бруну Фернандеше. Также на 76-ой минуте был назначен пенальти, с которого "Юнайтед" забил победный гол.
В чемпионшипе в сезоне-2021/22 Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу "Ноттингема". Это также стало причной, почему в клубе решили подать жалобу.
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