Ноттингем Форрест пожаловался на судейство в матче с Манчестер Юнайтед

"Ноттингем Форрест" подал официальную жалобу судейскую коллегию PGMOL. Судейством главного арбитра матча Стюарта Эттуэлла был недоволен владелец клуба Евангелос Маринакис.

На 67-ой минуте встречи главный судья показал красную Джо Уорреллу за фол на Бруну Фернандеше. Также на 76-ой минуте был назначен пенальти, с которого "Юнайтед" забил победный гол.

В чемпионшипе в сезоне-2021/22 Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу "Ноттингема". Это также стало причной, почему в клубе решили подать жалобу.