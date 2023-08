В контракте Лукаку с Ромой будут отступные. Известна сумма

"Челси" прописал отступные в контракте аренды Ромелу Лукаку с "Ромой". "Римляне" смогут выкупить нападающего по завершению сезона за 37 миллионов фунтов.

При этом зарплата Лукаку снизится. Он будет получать около 6 миллионов фунтов за сезон, но не только за год в "Роме", а и ещё в следующих двух сезонах по контракту в "Челси".

Летом 2021-го за Лукаку заплатили 113 миллионов евро. С тех пор он провел 1 полный сезон за "синих", за который забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде.

Interesting detail in Lukaku deal - other than dropping his wages for the year at Roma and further two years of his Chelsea contract, Chelsea have also written a £37million release clause into his new contract variation. Sets the price if he does well at Roma this season #cfc