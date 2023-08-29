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Харри Магуайр может остаться в Манчестер Юнайтед

Англия
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Тренер хочет оставить Харри из-за травм защитников Юнайтед

Харри Магуайр может остаться в Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может остаться в команде, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг намерен оставить 30-летнего англичанина из-за травм других защитников (Маласиа и Люк Шоу). Ранее сообщалось, что Магуайр был близок к переходу в "Вест Хэм".

"Вест Хэм" заинтирисован в защитнике сборной Англии, но был готов платить футболисту 120 тысяч фунтов в неделю, в то время как в "Юнайтед" он получает 170 тысяч. В связи с этим Магуайр обратился к манкунианцам с требованием компенсировать ему разницу, выплатив около 5,2 млн фунтов. Это привело к срыву переговоров.

Магуайр выступает за "МЮ" с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
thetimes

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