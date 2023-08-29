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Капитан Ньюкасла мог погибнуть в результате уличных разборок
Нападавшие угрожали застрелить Ласселса
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Как сообщает Daily Mail, 19 августа защитник Джамаал Ласселс вернулся в Тайнсайд после игры "сорок" с "Манчестер Сити" (0:1) в АПЛ и встретился с другом, а также своим младшим братом.
Когда они вышли из ночного клуба Chinawhite, некий мужчина локтем ударил в горло 19-летнего родственника футболиста. По словам очевидцев, Ласселс оттолкнул нападавшего, после чего в него бросили бутылку водки (она пролетела мимо головы игрока). Затем группа из 6-8 человек напала на капитана "Ньюкасла" и начала избивать "со всех сторон".
Ласселс повалил одного из обидчиков на землю. Судя по видеозаписи, попавшей в распоряжение Daily Mail, он склонился над этим человеком и, по-видимому, призвал успокоиться, но тут его ударили в лицо, спровоцировав ответный удар.
В ходе конфликта, как утверждается, нападавшие угрожали застрелить Ласселса. Они успели убежать до прибытия полиции, которая теперь расследует драку.
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