  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе

Англия
(1 голосов)

25 миллионов фунтов за 25-летнего португальца

Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе

Фото: https://twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" объявил о подписании нападающего "Удинезе" Бету Бетункала. 25-летний португалец стал лучшим бомбардиром итальянской команды в прошлом сезоне с 10-ю голами в 34-х матчах.

За подобные статистические показатели "ириски" отдали 25 миллионов фунтов. Контракт с футболистом подписали на 4 года.

Бету провел в "Удинезе" год, перейдя в июле 2022-го из португальского "Портимоненсе" за 19,5 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Челси хотел подписать Смит-Роу у Арсенала. Предлагали обмен
yellow-arrow
Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу
yellow-arrow
Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Удинезе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде