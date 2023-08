Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе

"Эвертон" объявил о подписании нападающего "Удинезе" Бету Бетункала. 25-летний португалец стал лучшим бомбардиром итальянской команды в прошлом сезоне с 10-ю голами в 34-х матчах.

За подобные статистические показатели "ириски" отдали 25 миллионов фунтов. Контракт с футболистом подписали на 4 года.

Бету провел в "Удинезе" год, перейдя в июле 2022-го из португальского "Портимоненсе" за 19,5 миллионов евро.

