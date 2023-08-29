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Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе
25 миллионов фунтов за 25-летнего португальца
Фото: https://twitter.com/Everton
"Эвертон" объявил о подписании нападающего "Удинезе" Бету Бетункала. 25-летний португалец стал лучшим бомбардиром итальянской команды в прошлом сезоне с 10-ю голами в 34-х матчах.
За подобные статистические показатели "ириски" отдали 25 миллионов фунтов. Контракт с футболистом подписали на 4 года.
Бету провел в "Удинезе" год, перейдя в июле 2022-го из португальского "Портимоненсе" за 19,5 миллионов евро.
✍️ | We have signed striker Beto from Udinese for an undisclosed fee, the 25-year-old agreeing a four-year contract until the end of June 2027.— Everton (@Everton) August 29, 2023
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