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Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу
В "Тоттенхэме" специалист не говорил о победах
Фото: "Челси"
Маурисио Почеттино прокомментировал свои амбиции на посту главного тренера "Челси". Он дал пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги.
– Имеет ли Кубок лиги значение для «Челси» на фоне отсутствия еврокубков?
– Все соревнования важны для "Челси". В данный момент обстоятельства складываются не лучшим образом, поскольку у нас много травм.
– В "Тоттенхэме" вы говорили, что вас будут оценивать по победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов...
– Я не собираюсь повторять эту ошибку, потому что она будет преследовать меня всю мою жизнь!
Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В "Тоттенхэме" я никогда не говорил, что предпочитаю побеждать... По-моему, – сказал тренер "Челси".
В последнем матче "Челси" обыграл "Лутон Таун" (3:0). В следующем матче "синие" столкнутся с "Вимблдоном" в Кубке Лиге завтра, в 21:45.
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