  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В "Тоттенхэме" специалист не говорил о победах

Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу

Фото: "Челси"

Новина українською

Маурисио Почеттино прокомментировал свои амбиции на посту главного тренера "Челси". Он дал пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги.

– Имеет ли Кубок лиги значение для «Челси» на фоне отсутствия еврокубков?

– Все соревнования важны для "Челси". В данный момент обстоятельства складываются не лучшим образом, поскольку у нас много травм.

– В "Тоттенхэме" вы говорили, что вас будут оценивать по победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов...

– Я не собираюсь повторять эту ошибку, потому что она будет преследовать меня всю мою жизнь!

Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В "Тоттенхэме" я никогда не говорил, что предпочитаю побеждать... По-моему, – сказал тренер "Челси".

В последнем матче "Челси" обыграл "Лутон Таун" (3:0). В следующем матче "синие" столкнутся с "Вимблдоном" в Кубке Лиге завтра, в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Челси хотел подписать Смит-Роу у Арсенала. Предлагали обмен
yellow-arrow
Официально: Эвертон подписал лучшего бомбардира Удинезе
yellow-arrow
Голкипер Манчестер Юнайтед вернулся к выступлениям за сборную Камеруна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.london

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде