Почеттино: Хочу выиграть с Челси Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу

Маурисио Почеттино прокомментировал свои амбиции на посту главного тренера "Челси". Он дал пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги.

– Имеет ли Кубок лиги значение для «Челси» на фоне отсутствия еврокубков?

– Все соревнования важны для "Челси". В данный момент обстоятельства складываются не лучшим образом, поскольку у нас много травм.

– В "Тоттенхэме" вы говорили, что вас будут оценивать по победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов...

– Я не собираюсь повторять эту ошибку, потому что она будет преследовать меня всю мою жизнь! Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В "Тоттенхэме" я никогда не говорил, что предпочитаю побеждать... По-моему, – сказал тренер "Челси".

В последнем матче "Челси" обыграл "Лутон Таун" (3:0). В следующем матче "синие" столкнутся с "Вимблдоном" в Кубке Лиге завтра, в 21:45.