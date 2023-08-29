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Челси хотел подписать Смит-Роу у Арсенала. Предлагали обмен

Англия
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"Гуннеры" ответили отказом

Челси хотел подписать Смит-Роу у Арсенала. Предлагали обмен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" собирался подписать Эмиля Смит-Роу из "Арсенала", на что получил отказ из стана "гуннеров". Команда не хочет продавать игрока сборной Англии в клуб, который является их прямым конкурентом.

Только предложение выше рыночной стоимости футболиста может побудить "Арсенал" продать игрока. "Челси" готов пойти на многое, так как главный тренер команды Маурисио Почеттино хочет усилить атаку.

На этом фоне "Арсеналу" предлагали обмен. Считается, что это мог быть Михаил Мудрик, но "гуннеры" отказались. Примечательно, что трансферная стоимость 23-летнего Смит-Роу – 35 миллионов евро, против 50 миллионов 22-летнего украинца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Эмиль Смит-Роу
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Источник:
dailymail.co.uk

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