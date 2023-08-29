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Челси хотел подписать Смит-Роу у Арсенала. Предлагали обмен
"Гуннеры" ответили отказом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" собирался подписать Эмиля Смит-Роу из "Арсенала", на что получил отказ из стана "гуннеров". Команда не хочет продавать игрока сборной Англии в клуб, который является их прямым конкурентом.
Только предложение выше рыночной стоимости футболиста может побудить "Арсенал" продать игрока. "Челси" готов пойти на многое, так как главный тренер команды Маурисио Почеттино хочет усилить атаку.
На этом фоне "Арсеналу" предлагали обмен. Считается, что это мог быть Михаил Мудрик, но "гуннеры" отказались. Примечательно, что трансферная стоимость 23-летнего Смит-Роу – 35 миллионов евро, против 50 миллионов 22-летнего украинца.
Chelsea enquired about a swap deal last week: ESR for Mudryk. Was a no from Arsenal at the time. https://t.co/xPGrRq7aFd— AFCAMDEN (@AFCAMDEN) August 29, 2023
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