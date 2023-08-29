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Манчестер Юнайтед хочет арендовать Кукурелью у Челси
Аренда на сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Челси" по трансферу Марка Кукурельи. "Манкунианцы" хотят арендовать крайнего защитника "синих" на сезон.
Сообщается, что клубы начали переговоры.
Кукурелья провел средний дебютный сезон в "Челси", перейдя из "Брайтона" прошлым летом за 65 миллионов евро. Он провел 33 матча и отдал 2 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.
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Источник:theathletic.com
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