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Манчестер Юнайтед хочет арендовать Кукурелью у Челси

Англия
(1 голосов)

Аренда на сезон

Манчестер Юнайтед хочет арендовать Кукурелью у Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Челси" по трансферу Марка Кукурельи. "Манкунианцы" хотят арендовать крайнего защитника "синих" на сезон.

Сообщается, что клубы начали переговоры.

Кукурелья провел средний дебютный сезон в "Челси", перейдя из "Брайтона" прошлым летом за 65 миллионов евро. Он провел 33 матча и отдал 2 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья
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Источник:
theathletic.com

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