PFA показала символическую команду сезона АПЛ – Фото

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала свою символическую сборную лучших игроков прошедшего сезона АПЛ. В команду попали 5 игроков "Манчестер Сити", 4 игрока "Арсенала" и по игроку от "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".

Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Вильям Салиба ("Арсенал").

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").

В списке нет ни одного игрока "Манчестер Юнайтед", который финишировал третьим, тогда как от 4-го "Ньюкасла" и 8-го "Тоттенхэма" есть по игроку.