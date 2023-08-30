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PFA показала символическую команду сезона АПЛ – Фото

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PFA показала символическую команду сезона АПЛ – Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала свою символическую сборную лучших игроков прошедшего сезона АПЛ. В команду попали 5 игроков "Манчестер Сити", 4 игрока "Арсенала" и по игроку от "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".

Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").

Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Вильям Салиба ("Арсенал").

Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").

В списке нет ни одного игрока "Манчестер Юнайтед", который финишировал третьим, тогда как от 4-го "Ньюкасла" и 8-го "Тоттенхэма" есть по игроку.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Юнайтед pfa
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
30.08.2023 в 00:38
Імхо, Зіна, якщо не брати останні 2 матчі минулого розіграшу (де він запару ловив) кращий лз сезону. І Мартінеллі замість Кейна.
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SeventyFour (Phoenix)
30.08.2023 в 00:25
А где же Мудрик?
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