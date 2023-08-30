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PFA показала символическую команду сезона АПЛ – Фото
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Getty Images / Global Images Ukraine
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала свою символическую сборную лучших игроков прошедшего сезона АПЛ. В команду попали 5 игроков "Манчестер Сити", 4 игрока "Арсенала" и по игроку от "Тоттенхэма" и "Ньюкасла".
Вратарь: Аарон Рэмсдейл ("Арсенал").
Защитники: Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Джон Стоунз, Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Вильям Салиба ("Арсенал").
Полузащитники: Кевин де Брюйне, Родри ("Манчестер Сити"), Мартин Эдегор ("Арсенал").
Нападающие: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм").
В списке нет ни одного игрока "Манчестер Юнайтед", который финишировал третьим, тогда как от 4-го "Ньюкасла" и 8-го "Тоттенхэма" есть по игроку.
PFA Premier League Team of the Year!— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
???? @AaronRamsdale98
???? John Stones
???? @rubendias
???? William Saliba
⚫️ @trippier2
???? @KevinDeBruyne
???? Rodri
???? Martin Ødegaard
⚪️ @HKane
???? @ErlingHaaland
???? @BukayoSaka87 #PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/Tidh91ASlk
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