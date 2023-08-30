Кубок лиги. Тоттенхэм вылетел, Борнмут справился без Забарного с Суонси Кухаревича, Ярмолюк вышел в старте за Брентфорд

Вечером 29 августа была сыграна часть поединков 1/32 финала Кубка Английской лиги. Самым статусным матчем дня стала встреча между представителями Высшего дивизиона из Лондона – "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом".

Также игровое время в других поединках получили и украинские футболисты. Напомним, что 30 августа состоится еще несколько матчей, например, "Челси" сыграет с "Уимблдоном", а "Эвертон" поедет к "Донкастеру".

В скобках указан номер уровня дивизиона, в котором выступает команда:

I – АПЛ, II – Чемпионшип, III – Лига 1, IV – Лига 2.

"Фулхэм" (I) – "Тоттенхэм" (I) 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Ван Де Вен (19, автогол) – Ришарлисон (56). В серии: Перейра, Хименес, Уилсон, Пальинья, Тете – Сон Хин Мин, Кулусевский, Мэддисон

Лондонское дерби завершилось вничью 1:1, в первом тайме Ван Де Вен отметился автоголом, после перерыва Ришарлисон исправил положение "шпор", но в лотерее все свои удары реализовали именно "дачники". Они идут дальше, "Тоттенхэм" вылетает.

Just another wonderful evening to be Fulham. ???? pic.twitter.com/yy9UG9DLs6 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 29, 2023

"Суонси" (II) – "Борнмут" (I) 2:3

Голы: Граймс (9), Паттерсон (79) – Брукс (55), Траоре (68), Кристи (90+1)

Защитник "вишен" Илья Забарный остался вне заявки. Форвард "Суонси" Николай Кухаревич вышел на поле вместо нападающего Джоша Джинелли на 58-й минуте встречи. Победу представителю АПЛ принесли футболисты, появившиеся по ходу встречи.

"Ньюпорт" (IV) – "Брентфорд" (I) 1:1 (0:3 по пенальти)

Голы: Раи (90+6) – Йенсен (87). В серии: Мбеумо, Висса, Льюис-Поттер

Томас Франк хорошо перетасовал состав "пчел", из основы с первых минут вышло всего пару человек. Игровое время получил полузащитник Егор Ярмолюк. На 78-й минуте менеджер заменил украинского хавбека на Итана Брирли. "Брентфорд" смог пройти команду из четвертого дивизиона лишь в серии 11-метровых.

"Вулверхэмптон" (I) – "Блэкпул" (III) 5:0

Голы: Калайджич (10), Силва (25), Доэрти (60, 66), Фрейзер (84)

Представитель АПЛ не заметил соперника из третьего по рангу дивизиона Англии.

"Солфорд" (IV) – "Лидс" (II) 1:1 (9:8 по пенальти)

Голы: Смит (34) – Стрейк (76). В серии: Моллан, Макалени, Уотсон, Декерс, Ланд, Болтон, Мараппа, Тилт, Эшли – Гринвуд, Стрейк, Ньонто, Синистерра, Хельде, Крессуэлл, Ампаду, Саммервилл

"Павлины" устроили настоящую драму в матче с представителем четвертой по значимости лиги Англии. В лотерее командам понадобилось гораздо больше 5 ударов для того, чтобы определить победителя. Дальше идет андердог.

"Болтон" (III) – "Мидлсбро" (II) 1:3

Голы: Чарльз (23) – Крукс (33), Макгри (90+1), Роджерс (90+4)

Обратите внимание, "Мидлсбро" ушел от перехода в лотерею лишь в компенсированное время.

"Бирмингем" (II) – "Кардифф" (II) 1:3

Голы: Хоган (70) – Колвилл (3), Винтл (68)

"Транмер" (IV) – "Лестер" (II) 0:2

Голы: Ндиди (55), Варди (59)

Всем хорошо знакомые "лисы" прошли дальше по сетке турнира.

"Бристоль Сити" (II) – "Норвич" (II) 0:1

Гол: Плахета (49)

"Уиком" (III) – "Саттон" (IV) 0:1

Гол: О'Брайен (19)

"Эксетер" (III) – "Стивенидж" (III) 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Хартридж (5) – Робертс (69). В серии: Тревитт, Кэрролл, Эймсон, Тейлор, П. Свини – Рид, Робертс, Д. Свини

"Лутон" (I) – "Гиллингем" (IV) 3:2

Голы: Браун (2, 28), Вудроу (66) – Кларк (55), Николз (89)

"Плимут" (II) – "Кристал Пэлас" (I) 2:4

Голы: Вейн (6), Кандл (46) – Эдуар (59), Матета (61, 62, 83)

"Порт Вейл" (III) – "Крю Александра" (IV) 0:0 (2:0 по пенальти)

Голы в серии: Уилсон, Арбластер

"Портсмут" (III) – "Питерборо" (III) 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Сейди (51) – Аджибое (29). В серии: Бишоп, Реггетт, Пек, Сейди – Найт, Томлинсон, Джонс, Корбетт, Аджибое

"Рексем" (IV) – "Бредфорд" (IV) 1:1 (3:4 по пенальти)

Голы: Бойл (72) – Смит (3). В серии: Ли, Палмер, Макклин – Дербишир, Юмби, Уилсон, Холлидей

"Сток Сити" (II) – "Ротерхэм" (II) 6:1

Голы: Бургер (2), Ммае (18), Лоран (29), Кэмпбэлл (43), Лоран (55), Лерис (72) – Моррисон (22)

"Шеффилд Уэнсдей" (II) – "Менсфилд" (IV) 1:1 (4:5 по пенальти)

Голы: Мусаба (28) – Оутс (85). В серии: Смит, Виндасс, Беннен, Грегори – Боуэри, Мэрис, Кейлор-Данн, Оутс, Флинт

"Рединг" (III) – "Ипсвич" (II) 2:2 (1:3 по пенальти)

Голы: Уильямс (2, автогол), Эхибхатиомхан (87) – Хамфрис (45+5), Ладапо (59). В серии: Ниббс – Чаплин, Эванс, Тейлор