Кубок лиги. Тоттенхэм вылетел, Борнмут справился без Забарного с Суонси Кухаревича, Ярмолюк вышел в старте за Брентфорд

Вечером 29 августа была сыграна часть поединков 1/32 финала Кубка Английской лиги. Самым статусным матчем дня стала встреча между представителями Высшего дивизиона из Лондона – "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом".

Также игровое время в других поединках получили и украинские футболисты. Напомним, что 30 августа состоится еще несколько матчей, например, "Челси" сыграет с "Уимблдоном", а "Эвертон" поедет к "Донкастеру".

В скобках указан номер уровня дивизиона, в котором выступает команда:

I – АПЛ, II – Чемпионшип, III – Лига 1, IV – Лига 2.

"Фулхэм" (I) – "Тоттенхэм" (I) 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Ван Де Вен (19, автогол) – Ришарлисон (56). В серии: Перейра, Хименес, Уилсон, Пальинья, Тете – Сон Хин Мин, Кулусевский, Мэддисон

Лондонское дерби завершилось вничью 1:1, в первом тайме Ван Де Вен отметился автоголом, после перерыва Ришарлисон исправил положение "шпор", но в лотерее все свои удары реализовали именно "дачники". Они идут дальше, "Тоттенхэм" вылетает.

