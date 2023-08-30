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Холанд – игрок сезона в АПЛ по версии PFA, а Сака – лучший молодой игрок

Англия
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Норвежец обошел Де Брюйне и Кейна

Холанд – игрок сезона в АПЛ по версии PFA, а Сака – лучший молодой игрок

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Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала лучших игрока и молодого игрока прошлого сезона в АПЛ. Ими стали Эрлинг Холанд и Букайо Сака.

Позади Холанда оказались Кевин де Брюйне, Харри Кейн, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Маркуса Рашфорда.

На звание лучшего молодого игрока претендовали Габриэль Мартинелли (Арсенал), Эрлинг Холанд, Джейкоб Рэмзи ("Астон Вилла"), Эван Фергюсон ("Брайтон") и Мойсес Кайседо.

В прошлом сезоне Сака провел за "Арсенал" 48 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Эрлинг Холанд pfa
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