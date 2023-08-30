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Холанд – игрок сезона в АПЛ по версии PFA, а Сака – лучший молодой игрок
Норвежец обошел Де Брюйне и Кейна
Premier League Twitter
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала лучших игрока и молодого игрока прошлого сезона в АПЛ. Ими стали Эрлинг Холанд и Букайо Сака.
Позади Холанда оказались Кевин де Брюйне, Харри Кейн, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Маркуса Рашфорда.
На звание лучшего молодого игрока претендовали Габриэль Мартинелли (Арсенал), Эрлинг Холанд, Джейкоб Рэмзи ("Астон Вилла"), Эван Фергюсон ("Брайтон") и Мойсес Кайседо.
В прошлом сезоне Сака провел за "Арсенал" 48 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.
PFA Players’ Player of the Year. ????— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @ErlingHaaland ????#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/vxKUrDRhjs
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