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Дарвин Нуньес: Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо
Пусть люди говорят что хотят, я спокоен
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.
"Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого — я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.
Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах", - приводит слова Нуньеса The Athletic.
24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за "красных" 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.
"Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (7 очков). В следующем туре команда 3 сентября встретится дома с "Астон Виллой".
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