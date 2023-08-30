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Дарвин Нуньес: Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо

Англия
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Пусть люди говорят что хотят, я спокоен

Дарвин Нуньес: Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес рассказал, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.

"Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо. Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого — я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.

Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах", - приводит слова Нуньеса The Athletic.

24-летний футболист в текущем сезоне сыграл за "красных" 3 матча в АПЛ и забил 2 гола.

"Ливерпуль" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (7 очков). В следующем туре команда 3 сентября встретится дома с "Астон Виллой".

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В статье: Дарвин Нуньес
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Источник:
theathletic

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