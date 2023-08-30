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Брайтон за 27 миллионов евро подписал полузащитника Лилля
Карлос Балеба подписал контракт с Брайтоном
Brighton & Hove Albion
"Брайтон" за 27 миллионов евро подписал полузащитника "Лилля"
Полузащитник "Лилля" Карлос Балеба подписал контракт с "Брайтоном", сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним камерунцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 27 миллионов евро.
В минувшем сезоне Балеба провел 21 матч за "Лилль", в которых отметился двумя результативными передачами.
Behind the scenes with Baleba! ???? pic.twitter.com/7nJB4u8hBx— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 29, 2023
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