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Брайтон за 27 миллионов евро подписал полузащитника Лилля

Англия
(1 голосов)

Карлос Балеба подписал контракт с Брайтоном

Брайтон за 27 миллионов евро подписал полузащитника Лилля

Brighton & Hove Albion

UA-Футбол
Новина українською

"Брайтон" за 27 миллионов евро подписал полузащитника "Лилля"

Полузащитник "Лилля" Карлос Балеба подписал контракт с "Брайтоном", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним камерунцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Балеба провел 21 матч за "Лилль", в которых отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Лилль
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