"Брайтон" за 27 миллионов евро подписал полузащитника "Лилля"

Полузащитник "Лилля" Карлос Балеба подписал контракт с "Брайтоном", сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним камерунцем рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансфер в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Балеба провел 21 матч за "Лилль", в которых отметился двумя результативными передачами.

Behind the scenes with Baleba! ???? pic.twitter.com/7nJB4u8hBx