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Вулверхэмптон все же согласился продать Нуньеса в Сити. Сделка состоится

Англия
(1 голосов)

Остается ждать официального подтверждения

Вулверхэмптон все же согласился продать Нуньеса в Сити. Сделка состоится

Фото: twitter.com/Wolves

Новина українською

"Манчестер Сити" договорился с "Вулверхэмптоном" о трансфере Матеуса Нуньеса. "Волки" согласились на сумму близкую к 60 миллионам фунтов.

Первое предложение от "Сити" на 47 миллионов фунтов было отвергнуто, но сейчас в стане чемпионов Англии уверены, что сделка будет завершена в ближайшие 24 часа.

При этом Нуньес не тренировался с прошлой субботы, требуя продать его в "Манчестер Сити". Он был отстранен от состава и мог вернуться, только если продажа не состоялась бы. В итоге полузащитник вернется к выступлениям и тренировкам, но уже в новом клубе.

В прошлом сезоне Нуньес провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Сити Матеус Нуньес
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Источник:
telegraph.co.uk

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