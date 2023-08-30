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Кубок Английской лиги. Камбэки Эвертона с Миколенко и Челси без Мудрика
5 матчей турнира с участием команд из четырех первых дивизионов страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером 30 августа была сыграна вторая часть поединков 1/32 финала Кубка Английской лиги. Игровое время в матче между "Донкастером" и "Эвертоном" получил украинский футболист Виталий Миколенко. Напомним, что 29 августа состоялась большая часть матчей раунда турнира, с результатами можно ознакомиться по ссылке:
В скобках указан номер уровня дивизиона, в котором выступает команда:
I – АПЛ, II – Чемпионшип, III – Лига 1, IV – Лига 2.
"Донкастер" (IV) – "Эвертон" (I) 1:2
Голы: Айронсайд (44) – Бето (73), Данжума (89)
На матч Кубка лиги менеджер "ирисок" Шон Дайч наконец-то выпустил на левый фланг обороны Виталия Миколенко. К слову, появление на газоне "Эко-Пауэр Стэдиум" защитника сборной Украины стало одним из немногих ротационных ходов тренера "Эвертона". Тем не менее, когда-то же 38-летнему Эшли Янгу, прошедшему в отличие от Миколенко летние сборы, нужно отдыхать?
"Эвертон" пропустил под конец первого тайма, но во втором восстановил статус-кво. Дукуре нашел пасом Бето, новичок выскочил со скамейки и забил в первом же матче за "ирисок". Сразу после гола Дайч выпустил Тарковски вместо Миколенко. Гости сумели отличиться еще раз и не допустить перехода поединка в серию пенальти, Мопе ассистировал Данжуме. Не без проблем, но "Эвертон" проходит в следующий раунд.
"Челси" (I) – "Уимблдон" (IV) 2:1
Голы: Мадуэке (45+1, с пенальти), Фернандес (72) – Тилли (19, с пенальти)
Этот матч должен был стать одним из тех, в котором мог бы получить игровое время Михаил Мудрик. Однако, как мы знаем, украинский вингер получил повреждение и все еще недоступен.
"Челси" пропустил с пенальти в середине первой половины встречи, но активный Мадуэке отквитал разницу в счете под самый перерыв, тоже с 11-метрового, Нонни сам его и заработал. Во втором тайме "синие" дожали "Уимблдон", отличился лидер команды Энцо Фернандес, чемпион мира вышел на замену и воспользовался ошибкой вратаря гостей. С небольшими вопросами потасованная обойма "Челси" оформляет выход в 1/16 финала Кубка лиги.
Both on the scoresheet. ????#CarabaoCup pic.twitter.com/nsjf3U0egc— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2023
"Харрогейт" (IV) – "Блэкберн" (II) 0:8
Голы: Гарретт (10, 13), Бакли (34, 52), Маркандей (45+1), Гилсенан (67, 75), Блоксэм (72)
Чемпион Англии сезона-1994/95 мокрого места не оставил от команды из Лиги 2. Четыре гола до перерыва и еще четыре после 15-минутной паузы. Разница в классе оказалась слишком большой.
"Шеффилд Юнайтед" (I) – "Линкольн" (III) 0:0 (2:3 в лотерее)
Голы в серии пенальти: Норвуд, Осула – Мандрою, Хэмилтон, Соренсен
Представитель АПЛ так и не подобрал ключи к воротам менее статусных гостей. Пришлось пробивать 11-метровые, но и тут неудача – "Линкольн" оформил сенсацию.
"Ноттингем Форест" (I) – "Бернли" (I) 0:1
Гол: Амдуни (90+1)
Казалось бы, здесь тоже командам 90 минут было слишком мало, однако в компенсированное время "Бернли" Венсана Компани забил и выбил "Ноттингем Форест" из турнира.
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