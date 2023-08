Кубок Английской лиги. Камбэки Эвертона с Миколенко и Челси без Мудрика

Вечером 30 августа была сыграна вторая часть поединков 1/32 финала Кубка Английской лиги. Игровое время в матче между "Донкастером" и "Эвертоном" получил украинский футболист Виталий Миколенко. Напомним, что 29 августа состоялась большая часть матчей раунда турнира, с результатами можно ознакомиться по ссылке:

В скобках указан номер уровня дивизиона, в котором выступает команда:

I – АПЛ, II – Чемпионшип, III – Лига 1, IV – Лига 2.

"Донкастер" (IV) – "Эвертон" (I) 1:2

Голы: Айронсайд (44) – Бето (73), Данжума (89)

На матч Кубка лиги менеджер "ирисок" Шон Дайч наконец-то выпустил на левый фланг обороны Виталия Миколенко. К слову, появление на газоне "Эко-Пауэр Стэдиум" защитника сборной Украины стало одним из немногих ротационных ходов тренера "Эвертона". Тем не менее, когда-то же 38-летнему Эшли Янгу, прошедшему в отличие от Миколенко летние сборы, нужно отдыхать?

"Эвертон" пропустил под конец первого тайма, но во втором восстановил статус-кво. Дукуре нашел пасом Бето, новичок выскочил со скамейки и забил в первом же матче за "ирисок". Сразу после гола Дайч выпустил Тарковски вместо Миколенко. Гости сумели отличиться еще раз и не допустить перехода поединка в серию пенальти, Мопе ассистировал Данжуме. Не без проблем, но "Эвертон" проходит в следующий раунд.

"Челси" (I) – "Уимблдон" (IV) 2:1

Голы: Мадуэке (45+1, с пенальти), Фернандес (72) – Тилли (19, с пенальти)

Этот матч должен был стать одним из тех, в котором мог бы получить игровое время Михаил Мудрик. Однако, как мы знаем, украинский вингер получил повреждение и все еще недоступен.

"Челси" пропустил с пенальти в середине первой половины встречи, но активный Мадуэке отквитал разницу в счете под самый перерыв, тоже с 11-метрового, Нонни сам его и заработал. Во втором тайме "синие" дожали "Уимблдон", отличился лидер команды Энцо Фернандес, чемпион мира вышел на замену и воспользовался ошибкой вратаря гостей. С небольшими вопросами потасованная обойма "Челси" оформляет выход в 1/16 финала Кубка лиги.

