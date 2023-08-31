Энцо Фернандес отличился первым забитым мячом за Челси

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес принес своей команде победу в матче против "Уимблдона" в Кубке английской лиги (2:1).

22-летний Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" этой зимой за рекордные на тот момент 121 миллион евро. Гол в сегодняшнем матче стал для аргентинца первым в составе лондонской команды. Всего за "Челси" он провел 25 поединков.