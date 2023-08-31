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Энцо Фернандес отличился первым забитым мячом за Челси
Фернандес перешел в Челси за 121 миллион евро
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес принес своей команде победу в матче против "Уимблдона" в Кубке английской лиги (2:1).
22-летний Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" этой зимой за рекордные на тот момент 121 миллион евро. Гол в сегодняшнем матче стал для аргентинца первым в составе лондонской команды. Всего за "Челси" он провел 25 поединков.
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