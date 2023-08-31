Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси показал выездной комплект формы на сезон
Команда Мудрика получила новую экипировку
Фото: chelseafc.com
"Челси" продемонстрировал выездную форму на сезон-2023/24. Технический спонсор лондонцев - Nike.
Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на свежем дизайне вдохновлены фирменными комплектами "аристократов" 90-х годов и гламуром "Кинг-Роуд", но при этом эстетика не отстает от передовых тенденций.
Заметим, что на футболках "Челси" отсутствует логотип титульного спонсора.
Напомним, на протяжении предыдущих трех сезонов титульным спонсором "Челси" был британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three UK, а на синих футболках красовалась цифра 3.
Популярное сейчас
- На войне с Россией погиб 20-летний фанат Динамо
- Сегодня Шахтер узнает соперников в групповом раунде Лиги чемпионов
- Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа
- Клопп: за мою карьеру, которая насчитывает более 1000 матчей, у меня не было ничего подобного
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО