Челси показал выездной комплект формы на сезон

"Челси" продемонстрировал выездную форму на сезон-2023/24. Технический спонсор лондонцев - Nike.

Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на свежем дизайне вдохновлены фирменными комплектами "аристократов" 90-х годов и гламуром "Кинг-Роуд", но при этом эстетика не отстает от передовых тенденций.

Заметим, что на футболках "Челси" отсутствует логотип титульного спонсора.

Напомним, на протяжении предыдущих трех сезонов титульным спонсором "Челси" был британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three UK, а на синих футболках красовалась цифра 3.