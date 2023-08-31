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Челси показал выездной комплект формы на сезон

Англия
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Команда Мудрика получила новую экипировку

Челси показал выездной комплект формы на сезон

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" продемонстрировал выездную форму на сезон-2023/24. Технический спонсор лондонцев - Nike.

Контрастные оттенки синего цвета, ромбовидный геометрический узор на свежем дизайне вдохновлены фирменными комплектами "аристократов" 90-х годов и гламуром "Кинг-Роуд", но при этом эстетика не отстает от передовых тенденций.

Заметим, что на футболках "Челси" отсутствует логотип титульного спонсора.

Напомним, на протяжении предыдущих трех сезонов титульным спонсором "Челси" был британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three UK, а на синих футболках красовалась цифра 3.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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