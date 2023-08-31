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Амрабат всё ещё может перейти в Манчестер Юнайтед
МЮ готовит официальное предложение по 27-летнему игроку сборной Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Есть вероятность, что "Фиорентину" устроит трансфер хавбека в английский клуб на правах аренды с обязательством выкупа при определенных условиях, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, "МЮ" готовит официальное предложение по 27-летнему игроку сборной Марокко Софьяну Амрабату
Ранее стало известно, что манкунианцы предложили 2 млн евро за аренду полузащитника, но "фиалки" отказали и хотят продать его за 35 млн.
В прошлом сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.
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