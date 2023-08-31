Саутгейт назвал состав сборной Англии на матч против Украины

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой команды на матч отборочного турнира Евро-2024 против Украины (9 сентября) и товарищеский поединок с Шотландией (12 сентября).

В списке Саутгейта 26 игроков.

Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").

Защитники: Бен Чилуэлл ("Челси"), Леви Колвилл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал").

Нападающие: Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Эдди Нкетиа ("Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").

Стоит заметить, что Саутгейт вызвал в команду сразу четыре одноклубника Александра Зинченко по лондонскому "Арсеналу" – Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, который вызов в сборную получил впервые в карьере.

Джон Стоунз не сыграет из-за травмы, поэтому вызвали Фикайо Томори из Милана. Также в списке Харри Магуайр, а вот Рахим Стерлинг оказался вне заявки.