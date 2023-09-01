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Эрлинг Холанд: Мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня, он хочет сделать меня лучше

Англия
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Холанд высказался о работе под руководством Пепа

Эрлинг Холанд: Мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня, он хочет сделать меня лучше

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрлинг Холанд высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

"Иногда Пеп бывает немного пугающим. Но, опять же, мой папа тоже может быть немного пугающим…

Но мне нравится, когда Пеп кричит на меня, он пытается вбить мне в голову что-то, чего мне не хватает. Мне это нравится, я не жалуюсь, он просто хочет сделать меня лучше...

Мы с отцом много спорим, но еще и проводим много хороших моментов вместе. Так что я тоже не жалуюсь", – сказал нападающий "Манчестер Сити".

Напомним, что в минувшем сезоне Холанд завоевал требл с "Манчестер Сити". Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в АПЛ, поразив ворота соперников 36 раз.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
City_Xtra

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