Официально. Кристал Пэлас покупает голкипера у Манчестер Юнайтед

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении в "МЮ" Дина Хендерсона и заключении с ним контракта сроком на пять лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, за 26-летнего футболиста манкунианцы получат 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Прошлый сезон Хендерсон провел в аренде за "Ноттингем Форест". В 20 матчах он пропустил 33 гола.