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Официально. Кристал Пэлас покупает голкипера у Манчестер Юнайтед

Англия
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Манкунианцы получат 15 млн фунтов

Официально. Кристал Пэлас покупает голкипера у Манчестер Юнайтед

Crystal Palace F.C.

UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении в "МЮ" Дина Хендерсона и заключении с ним контракта сроком на пять лет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, за 26-летнего футболиста манкунианцы получат 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Прошлый сезон Хендерсон провел в аренде за "Ноттингем Форест". В 20 матчах он пропустил 33 гола.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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