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Официально. Кристал Пэлас покупает голкипера у Манчестер Юнайтед
Манкунианцы получат 15 млн фунтов
Crystal Palace F.C.
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении в "МЮ" Дина Хендерсона и заключении с ним контракта сроком на пять лет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, за 26-летнего футболиста манкунианцы получат 15 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Прошлый сезон Хендерсон провел в аренде за "Ноттингем Форест". В 20 матчах он пропустил 33 гола.
DH x SJ ???? pic.twitter.com/gBDokBcPPq— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 31, 2023
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