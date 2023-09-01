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Официально. Манчестер Сити объявил о подписании Матеуша Нунеша
Вулверхэмптон получит 62 млн фунтов
ManCity
"Манчестер Сити" официально объявил о подписании центрхава "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша за 62 млн фунтов. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на 5 лет. Нунеш должен заменить Гюндогана.
Кроме 62 млн. "Волки" получили от "Горожан" еще опорника Томми Дойла в годовую аренду с правом выкупа.
В прошлом сезоне Нунеш провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
The Portuguese international joins City from Wolves! ✍️— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023
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