Официально. Манчестер Сити объявил о подписании Матеуша Нунеша

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании центрхава "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша за 62 млн фунтов. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на 5 лет. Нунеш должен заменить Гюндогана.

Кроме 62 млн. "Волки" получили от "Горожан" еще опорника Томми Дойла в годовую аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне Нунеш провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.