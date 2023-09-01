  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально. Манчестер Сити объявил о подписании Матеуша Нунеша
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Манчестер Сити объявил о подписании Матеуша Нунеша

Англия
(1 голосов)

Вулверхэмптон получит 62 млн фунтов

Официально. Манчестер Сити объявил о подписании Матеуша Нунеша

ManCity

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании центрхава "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша за 62 млн фунтов. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на 5 лет. Нунеш должен заменить Гюндогана.

Кроме 62 млн. "Волки" получили от "Горожан" еще опорника Томми Дойла в годовую аренду с правом выкупа.

В прошлом сезоне Нунеш провел за "Вулверхэмптон" 41 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Яремчук - игрок Валенсии, Бонуччи перебрался в Берлин. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Вильям Галлас: агент Мудрика ошибся выбрав Челси
yellow-arrow
Официально. Кристал Пэлас покупает голкипера у Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде