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Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года

Англия
(1 голосов)

Холанд был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23

Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23. Ранее он получил аналогичные призы от Ассоциации футбольных журналистов Англии (с рекордным отрывом) и Ассоциации профессиональных футболистов.

Последним игроком в Англии, которому удавалось за год получить все три награды, был Криштиану Роналду в 2008-м. В том же году он впервые стал обладателем "Золотого мяча".

В минувшем сезоне Холанд завоевал требл с "Манчестер Сити". Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в АПЛ, поразив ворота соперников 36 раз.

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В статье: Криштиану Роналду Эрлинг Холанд
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Источник:
Squawka

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2023 в 15:56
если бы не травма Зины он бы был первым --так бы сказал ЛЕОНЕНКО
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Лекарь (село Дарниця)
01.09.2023 в 16:53
Ти - дебіл. Так кажу тобі я
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