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Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года
Холанд был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23. Ранее он получил аналогичные призы от Ассоциации футбольных журналистов Англии (с рекордным отрывом) и Ассоциации профессиональных футболистов.
Последним игроком в Англии, которому удавалось за год получить все три награды, был Криштиану Роналду в 2008-м. В том же году он впервые стал обладателем "Золотого мяча".
В минувшем сезоне Холанд завоевал требл с "Манчестер Сити". Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в АПЛ, поразив ворота соперников 36 раз.
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