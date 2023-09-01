Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был признан УЕФА лучшим футболистом сезона-2022/23. Ранее он получил аналогичные призы от Ассоциации футбольных журналистов Англии (с рекордным отрывом) и Ассоциации профессиональных футболистов.

Последним игроком в Англии, которому удавалось за год получить все три награды, был Криштиану Роналду в 2008-м. В том же году он впервые стал обладателем "Золотого мяча".

В минувшем сезоне Холанд завоевал требл с "Манчестер Сити". Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в АПЛ, поразив ворота соперников 36 раз.