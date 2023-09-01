  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата

Англия
(1 голосов)

Наверное самый яркий хавбек на чемпионате мира в Катаре

Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Фиорентины" Софияна Амрабата. Хавбек уже едет на медицинское обследование перед трансфером в стан "манкунианцев".

"Юнайтед" максимально перестраховался и собирается арендовать марокканца на сезон с правом выкупа. Сам сезон игры футболиста обойдется "МЮ" в 10 миллионов евро "Фиорентине", а сумма выкупа составит 20 миллионов евро. Ещё 5 миллионов "фиалки" смогут получить в виде бонусов.

"МЮ" долго вел трансфер Амрабата. Полузащитник ярко проявил себя на Мундиале, где его национальная команда заняла 4-е место.

Полузащитника также хотели в "Барселоне", но каталонцы не смогли позволить себе трансфер полузащитника.

По теме
yellow-arrow
Фати укатил в АПЛ, Тухель получит опорника. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Эрлинг Холанд повторил уникальное достижение Криштиану Роналду 2008 года
yellow-arrow
Официально. Ансу Фати перешел в Брайтон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде