Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Фиорентины" Софияна Амрабата. Хавбек уже едет на медицинское обследование перед трансфером в стан "манкунианцев".

"Юнайтед" максимально перестраховался и собирается арендовать марокканца на сезон с правом выкупа. Сам сезон игры футболиста обойдется "МЮ" в 10 миллионов евро "Фиорентине", а сумма выкупа составит 20 миллионов евро. Ещё 5 миллионов "фиалки" смогут получить в виде бонусов.

"МЮ" долго вел трансфер Амрабата. Полузащитник ярко проявил себя на Мундиале, где его национальная команда заняла 4-е место.

Полузащитника также хотели в "Барселоне", но каталонцы не смогли позволить себе трансфер полузащитника.

Sofyan Amrabat, on his way in order to undergo medical tests as new Man Utd player after agreement reached! ????????????



