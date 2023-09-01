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Манчестер Юнайтед наконец договорился о трансфере Амрабата
Наверное самый яркий хавбек на чемпионате мира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер хавбека "Фиорентины" Софияна Амрабата. Хавбек уже едет на медицинское обследование перед трансфером в стан "манкунианцев".
"Юнайтед" максимально перестраховался и собирается арендовать марокканца на сезон с правом выкупа. Сам сезон игры футболиста обойдется "МЮ" в 10 миллионов евро "Фиорентине", а сумма выкупа составит 20 миллионов евро. Ещё 5 миллионов "фиалки" смогут получить в виде бонусов.
"МЮ" долго вел трансфер Амрабата. Полузащитник ярко проявил себя на Мундиале, где его национальная команда заняла 4-е место.
Полузащитника также хотели в "Барселоне", но каталонцы не смогли позволить себе трансфер полузащитника.
Sofyan Amrabat, on his way in order to undergo medical tests as new Man Utd player after agreement reached! ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023
Deal sealed between clubs, more to follow about details. #MUFC #DeadlineDay @Duelbits pic.twitter.com/SiuEC6BYm2
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