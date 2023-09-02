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Бенфика продала голкипера, который был конкурентом Трубина
Он подписал контракт с английским клубом
gettyimages
Голкипер Одиссеас Влаходимос перешел из "Бенфики" в "Ноттингем Форест", контракт рассчитан на 4 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
29-летний грек в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии с "Бенфикой". В 34 матчах чемпионата он 21 раз сыграл "на ноль".
Ранее сообщалось, что игрок решил покинуть "Бенфику" после конфликта с главным тренером Рогером Шмидтом.
После поражения от "Боавишты" (2:3) в 1-м туре коуч был недоволен игрой Влаходимоса и не поставил его на следующий матч в рамку ворот. Одиссеас выразил недовольство тренеру и перестал попадать в заявку.
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