Вингер Лидса стал партнером Забарного

"Лидс" отпустил в аренду в "Борнмут" колумбийского вингера Луиса Синистерру. Соглашение рассчитано на год, а также включена возможность выкупа.

Синистерра начал европейский этап карьеры в 2018 году, когда его подписал "Фейеноорд" за 2 млн евро. Летом 2022-го "Лидс" приобрел Луиса за 25 млн евро. В составе "павлинов" он забил 8 голов и сделал 1 ассист в 26 матчах.

"Борнмут" этого сезона играет в АПЛ, а "Лидс" оказался в чемпионшипе после того, как финишировал на последних позициях в таблице.