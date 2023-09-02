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Вингер Лидса стал партнером Забарного

Англия
(1 голосов)

Пока только аренда

Вингер Лидса стал партнером Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лидс" отпустил в аренду в "Борнмут" колумбийского вингера Луиса Синистерру. Соглашение рассчитано на год, а также включена возможность выкупа.

Синистерра начал европейский этап карьеры в 2018 году, когда его подписал "Фейеноорд" за 2 млн евро. Летом 2022-го "Лидс" приобрел Луиса за 25 млн евро. В составе "павлинов" он забил 8 голов и сделал 1 ассист в 26 матчах.

"Борнмут" этого сезона играет в АПЛ, а "Лидс" оказался в чемпионшипе после того, как финишировал на последних позициях в таблице.

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В статье: Лидс Юнайтед Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Сайт ФК "Борнмут"

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