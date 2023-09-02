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Скандальный Гринвуд присоединился к мадридскому клубу
Аренда на один год
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Хетафе" объявил о подписании контракта с вингером "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом. Англичанин присоединился к мадридской команде по правам аренды.
Договор между сторонами подписан до 30 июня 2023 года. О финансовой стороне соглашения пока не сообщается.
Фабрицио Романо также отмечал, что вингером интересовалось “Лацио”, однако римляне не смогли договориться о переходе. Кроме этого были слухи о возможном трансфере в "Аль-Иттифак", который тренирует Стивен Джеррард, но сам наставник и опроверг эту информацию.
Гринвуд последний раз играл в январе 2022 года. Тогда девушка футболиста опубликовала в сети фото с побоями и аудиозаписи, на которых слышно, что Мейсон стремится изнасиловать девушку. Она очень быстро удалила эти доказательства, однако они разлетелись по сети. Целый год его дело было под следствием, после чего Гринвуда оправдали. Девушка забрала заявление, а у пары родился ребенок.
Для 21-летнего футболиста это будет первый зарубежный клуб. До этого он выступал только за "Манчестер Юнайтед".
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