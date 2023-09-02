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Тоттенхэм заплатил за вингера Ноттингем Форест 55 миллионов евро

Англия
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Переход произошел в последний день трансферного окна

Тоттенхэм заплатил за вингера Ноттингем Форест 55 миллионов евро

Фото: ФК Тоттенгем

Новина українською

"Тоттенхэм" в заключительные моменты летнего трансферного окна объявил о переходе вингера "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.

Официально о сумме перехода стороны не сообщили, однако аналитический портал Transfermarkt отметил, что "Тоттенхэм" заплатил за переход 22-летнего игрока 55 миллионов евро.

Бреннан подписал контракт со "шпорами" на шесть лет – до лета 2029-го. Джонсон выбрал себе футболку с 22-м номером.

Вингер с восьми лет находился в системе "Ноттингем Форест". Только в сентябре 2020 – мае 2021 он играл в аренде в "Линкольн Сити". В общей сложности на его счету 29 голов и 12 ассистов в 109 матчах за первую команду "лесников". В частности, в прошлом сезоне АПЛ он оформил 8+3, приняв участие во всех 38 поединках.

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В статье: Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон)
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