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Тоттенхэм заплатил за вингера Ноттингем Форест 55 миллионов евро
Переход произошел в последний день трансферного окна
Фото: ФК Тоттенгем
"Тоттенхэм" в заключительные моменты летнего трансферного окна объявил о переходе вингера "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.
Официально о сумме перехода стороны не сообщили, однако аналитический портал Transfermarkt отметил, что "Тоттенхэм" заплатил за переход 22-летнего игрока 55 миллионов евро.
Бреннан подписал контракт со "шпорами" на шесть лет – до лета 2029-го. Джонсон выбрал себе футболку с 22-м номером.
Вингер с восьми лет находился в системе "Ноттингем Форест". Только в сентябре 2020 – мае 2021 он играл в аренде в "Линкольн Сити". В общей сложности на его счету 29 голов и 12 ассистов в 109 матчах за первую команду "лесников". В частности, в прошлом сезоне АПЛ он оформил 8+3, приняв участие во всех 38 поединках.
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