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Челси - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Матч главных любителей трансферов в АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Челси - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" и "Ноттингем Форест" пока имеют по одной победе в АПЛ, что не в полной мере соответствует амбициям владельцев этих клубов.

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Чемпионат Англии, четвертый тур

2 сентября 2023. Лондон, “Стемфорд Бридж”

“Челси” 17:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

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Трансляція матчу Челсі - Ноттінгем Форест
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В статье: Премьер-лига Ноттингем Форест Челси (Лондон) АПЛ Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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