Челси - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Челси" и "Ноттингем Форест" пока имеют по одной победе в АПЛ, что не в полной мере соответствует амбициям владельцев этих клубов.

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Чемпионат Англии, четвертый тур

2 сентября 2023. Лондон, “Стемфорд Бридж”

“Челси” 17:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports