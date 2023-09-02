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Челси - Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч главных любителей трансферов в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" и "Ноттингем Форест" пока имеют по одной победе в АПЛ, что не в полной мере соответствует амбициям владельцев этих клубов.
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Чемпионат Англии, четвертый тур
2 сентября 2023. Лондон, “Стемфорд Бридж”
“Челси” 17:00 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - Ноттінгем ФорестСмотреть трансляцию
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