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Сон опередил Роналду по забитым мячам в АПЛ
Для этого вингеру Тоттенхэма понадобилось 272 поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин опередил Криштиану Роналду по забитым мячам в АПЛ. Южнокорейский футболист забил 104-й гол в сегодняшнем поединке против "Бернли". Для этого ему понадобилось 272 матча.
У португальца 103 реализованных момента за 236 выходов на поле. По статистике в среднем 0.44 гола за матч против 0.38 у нападающего "шпор".
При этом у Сона больше ассистов: 52 против 37.
Южнокореец перешел в ряды "Тоттенхэма" в 2015 году из "Байера" за 30 млн евро.
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