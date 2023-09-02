Сон опередил Роналду по забитым мячам в АПЛ

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин опередил Криштиану Роналду по забитым мячам в АПЛ. Южнокорейский футболист забил 104-й гол в сегодняшнем поединке против "Бернли". Для этого ему понадобилось 272 матча.

У португальца 103 реализованных момента за 236 выходов на поле. По статистике в среднем 0.44 гола за матч против 0.38 у нападающего "шпор".

При этом у Сона больше ассистов: 52 против 37.

Южнокореец перешел в ряды "Тоттенхэма" в 2015 году из "Байера" за 30 млн евро.