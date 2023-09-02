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Сон опередил Роналду по забитым мячам в АПЛ

Англия
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Для этого вингеру Тоттенхэма понадобилось 272 поединка

Сон опередил Роналду по забитым мячам в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин опередил Криштиану Роналду по забитым мячам в АПЛ. Южнокорейский футболист забил 104-й гол в сегодняшнем поединке против "Бернли". Для этого ему понадобилось 272 матча.

У португальца 103 реализованных момента за 236 выходов на поле. По статистике в среднем 0.44 гола за матч против 0.38 у нападающего "шпор".

При этом у Сона больше ассистов: 52 против 37.

Южнокореец перешел в ряды "Тоттенхэма" в 2015 году из "Байера" за 30 млн евро.

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В статье: Криштиану Роналду Сон Хын Мин
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