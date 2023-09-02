Геройства Пикфорда. Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура АПЛ встретились "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертон". Команды добыли первые очки в чемпионате.

"Ириски" открыли счет на 14 минуте, но уже на 33 минуте хозяева сравняли счет. Со вторым голом не повезло Джордану Пикфорду. Голкиперу "Эвертона" засчитали автогол: мяч от штанги сначала отскочил в спину вратаря, а затем в ворота.

Позже гости смогли отыграться благодаря реализованному моменту новичка "ирисок" Данжумы. Это второй забитый гол за 5 поединков от голландца.

Счет 2:2 удержался благодаря Пикфорду. В конце поединка Джордан сделал несколько важных сейвов.

Миколенко не принял участие в матче и остался на замене.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

"Шеффилд Юнайтед" - "Эвертон" 2:2

Голы: Арчер (33), Пикфорд (45+3, автогол) - Дукуре (14), Данжума (55)