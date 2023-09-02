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Геройства Пикфорда. Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2. Обзор матча и видео голов
Шеффилд Юнайтед - Эвертон ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
В рамках 4-го тура АПЛ встретились "Шеффилд Юнайтед" и "Эвертон". Команды добыли первые очки в чемпионате.
"Ириски" открыли счет на 14 минуте, но уже на 33 минуте хозяева сравняли счет. Со вторым голом не повезло Джордану Пикфорду. Голкиперу "Эвертона" засчитали автогол: мяч от штанги сначала отскочил в спину вратаря, а затем в ворота.
Позже гости смогли отыграться благодаря реализованному моменту новичка "ирисок" Данжумы. Это второй забитый гол за 5 поединков от голландца.
Счет 2:2 удержался благодаря Пикфорду. В конце поединка Джордан сделал несколько важных сейвов.
Миколенко не принял участие в матче и остался на замене.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)
Голы: Арчер (33), Пикфорд (45+3, автогол) - Дукуре (14), Данжума (55)
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