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Матч имени Сона. Бернли - Тоттенхэм 2:5. Обзор матча и видео голов
Бернли - Тоттенхэм ⋉ 2:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com/SpursOfficial
В рамках 4-го тура АПЛ "Бернли" принимал "Тоттенхэм". Гости устроили разгром, но и в свои пропустили несколько мячей.
Сон оформил хет-трик, также голами отметились Ромеро и Мэддисон. Южнокорейский футболист
Хозяева открыли счет и "закрыли" его. На 4 минуте свой момент реализовал Фостер, а на 90+4 гол оформил Браунхилл.
Сейчас "шпоры" занимают вторую строчку в чемпионате, имея в активе 3 победы и 1 ничью. у "Бернли" - три поражения за три тура.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
"Бернли" - "Тоттенхэм" 2:5
Голы: Фостер (4), Браунхилл (90+4) - Сон (16, 63, 66), Ромеро (45+2), Мэддисон (54)
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