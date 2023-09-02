Матч имени Сона. Бернли - Тоттенхэм 2:5. Обзор матча и видео голов

В рамках 4-го тура АПЛ "Бернли" принимал "Тоттенхэм". Гости устроили разгром, но и в свои пропустили несколько мячей.

Сон оформил хет-трик, также голами отметились Ромеро и Мэддисон. Южнокорейский футболист опередил Роналду по забитым мячам в Премьер-лиге.

Хозяева открыли счет и "закрыли" его. На 4 минуте свой момент реализовал Фостер, а на 90+4 гол оформил Браунхилл.

Сейчас "шпоры" занимают вторую строчку в чемпионате, имея в активе 3 победы и 1 ничью. у "Бернли" - три поражения за три тура.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

"Бернли" - "Тоттенхэм" 2:5

Голы: Фостер (4), Браунхилл (90+4) - Сон (16, 63, 66), Ромеро (45+2), Мэддисон (54)