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Холанд продолжает решать. Манчестер Сити - Фулхэм 5:1. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Сіті"
Холанд продолжает забивать. Очередной хет-трик норвежца, благодаря которому "горожане" побеждают и возглавляют турнирную таблицу. Кроме Эрлинга, смогли забить по мячу Альварес и Аке.
"Фулхэм" не дал хозяевам оформить клиншит. Единственный гол они забили на 33 минуте, момент реализовал Рим.
Подопечные Марку Силвы за 4 тура набрали 4 балла. Одна победа и ничья.
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Этихад" (Манчестер)
Голы: Альварес 31, Аке 45+5, Холанд 58, 70 (пен.), 90+5 - Т. Рим 33
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