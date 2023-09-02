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Холанд продолжает решать. Манчестер Сити - Фулхэм 5:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Манчестер Сити - Фулхэм ⋉ 5:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Холанд продолжает решать. Манчестер Сити - Фулхэм 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Сіті"

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Холанд продолжает забивать. Очередной хет-трик норвежца, благодаря которому "горожане" побеждают и возглавляют турнирную таблицу. Кроме Эрлинга, смогли забить по мячу Альварес и Аке.

"Фулхэм" не дал хозяевам оформить клиншит. Единственный гол они забили на 33 минуте, момент реализовал Рим.

Подопечные Марку Силвы за 4 тура набрали 4 балла. Одна победа и ничья.

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 5:1

Голы: Альварес 31, Аке 45+5, Холанд 58, 70 (пен.), 90+5 - Т. Рим 33

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити
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