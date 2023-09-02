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Арсенал - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сражению на Эмирейтсе посвящается
Getty Images/Global Images Ukraine
В первое воскресенье осени, третьего сентября, состоится центральный матч 4-го тура АПЛ 2023/24. Лондонский "Арсенал" в родных стенах будет встречаться с "Манчестер Юнайтед".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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KondratCheUa (Чернигов)
02.09.2023 в 23:30
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