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Куча не реализованных моментов. Челси - Ноттингем Форест 0:1. Обзор матча и видео гола
Челси - Ноттингем Форест ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
"Челси" неудачно стартует в новом сезоне. "Пенсионеры" имеют за 4 игры 4 балла, одна ничья и одна победа - 10 строчка. В этом матче подопечные Почеттино имели не один шанс забить, но подвела реализация.
"Ноттингем" вырвали победу, которую им подарил соперник. На 48 минуте в центре поля полузащитники потеряли мяч, и партнеры вывели Элангу почти 1 на 1. Новичок реализовал момент.
"Лесники" одержали вторую победу в этом сезоне и сейчас занимают 9 строчку.
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АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" - "Ноттингем Форест" 0:1
Гол: Эланга (48)
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