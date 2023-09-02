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Куча не реализованных моментов. Челси - Ноттингем Форест 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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Челси - Ноттингем Форест ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Куча не реализованных моментов. Челси - Ноттингем Форест 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

"Челси" неудачно стартует в новом сезоне. "Пенсионеры" имеют за 4 игры 4 балла, одна ничья и одна победа - 10 строчка. В этом матче подопечные Почеттино имели не один шанс забить, но подвела реализация.

"Ноттингем" вырвали победу, которую им подарил соперник. На 48 минуте в центре поля полузащитники потеряли мяч, и партнеры вывели Элангу почти 1 на 1. Новичок реализовал момент.

"Лесники" одержали вторую победу в этом сезоне и сейчас занимают 9 строчку.

Мудрик восстановился после травмы, вышел на замену в конце матча и получил худшую оценку в матче.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" - "Ноттингем Форест" 0:1

Гол: Эланга (48)

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В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон)
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