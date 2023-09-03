Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.09.2023

Английская Премьер-лига, четвертый тур

3 сентября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Встреча прямых конкурентов за соседние места в таблице. Команды даже сейчас идут бок о бок – их разделяют только три ступени размером в один зачетный пункт. В то время как "львы" благодаря Эмери добавили в течение последнего года, перестройка заставила "мерсисайдцев" снизить планку достижений. Теперь "Ливерпуль" и "Вилла" могут бороться на равных.

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Новости Ливерпуля

Несмотря на кризисные моменты и новизну состава, "Ливерпуль" заработал в стартовых трех турах семь очков из девяти возможных. И это несмотря на то, что в двух матчах из трех в пассиве "мерсисайдцев" были удаления. Да еще и играли не против кого-нибудь, а с "Ньюкаслом" у него дома и с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Интересное совпадение, что в матчах с удалениями своих игроков "Ливерпуль" выигрывал, а когда на поле находились все 11 "мерсисайдцев" – нет. Или все-таки тенденция?

Против "Борнмута" играть вдесятером подопечные Клоппа могли себе позволить. Когда удалился Макаллистер (хотя тогда можно было не давать красную, а желтую), то "мерсисайдцы" побеждали, обладая очень мощным преимуществом. А вот против "Ньюкасла" удаление ван Дейка наоборот помогло. Благодаря безвыходной ситуации Клопп со своими подопечными обнаружили источник дополнительной энергии, чтобы сыграть за себя и за того 11-го партнера. Ведь именно благодаря характеру "Ливерпуль" дожал "Ньюкасл" и вырвал волевую победу на 90+3 минуте. Также причина кроется в том, что "сороки" не знали, как действовать при победном счете и игре в большинстве. Но это уже не проблемы "мерсисайдцев".

Кадры хозяев

Из-за дисквалификации матч пропустит вышеупомянутый ван Дейк. Конате в прошлом поединке не сыграл – причиной стало повреждение. Из-за травмы уже давно не выступает и Тьяго – он в лазарете еще с апреля. Оба уже близки к выздоровлению.

Новости Астон Виллы

Многообещающие "львы" в этом сезоне стартовали так, что хуже некуда. В первом же матче они уступили "Ньюкаслу" 1:5. И это еще все не залетело, ведь в общей сложности "сороки" 13 раз пробили в створ ворот Эмильяно Мартинеса. Однако дальнейшие матчи показали, что это была сплошная случайность. Во-первых, "Ньюкасл" после того матча проиграл трижды подряд. Во-вторых, "Вилла" победила в четырех поединках подряд.

Сразу после поражения "сорокам" подопечные Эмери в двух следующих матчах забили соперникам ("Эвертону" и "Хиберниану") девять голов, не пропустив ни одного. Впоследствии "львам" уступил новичок АПЛ "Бернли" и тот же "Хиберниан" в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Да, "Астон Вилла" впервые в своей истории сыграет на групповой стадии еврокубка. Это большое достижение для клуба. По сравнению со стартом прошлого сезона это стремительный скачок (даже не шаг) вперед.

Кадры гостей

Эти результаты "львы" получали, несмотря на большие потери. Последние три матча пропустил Коутиньо. Также в лазарете сейчас находятся основные в прошлом сезоне Мингс, Буэндиа и Рэмзи. Кроме того, Эмилиано Мартинес пропустил два последних поединка. Он уже на финальном этапе восстановления, однако неизвестно о его участии сегодня.

Последние пять матчей Ливерпуля и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

27.08. Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.08. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

13.08. Челси – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

07.08. Ливерпуль – Дармштадт 3:1 (ТМ)

02.08. Ливерпуль – Бавария 3:4 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

31.08. Астон Вилла – Хиберниан 3:0 (ЛК)

27.08. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

23.08. Хиберниан – Эвертон 0:5 (ЛК)

20.08. Астон Вилла – Эвертон 4:0 (АПЛ)

12.08. Ньюкасл – Астон Вилла 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 4 4 0 0 11 - 2 12 2 Тоттенхэм 4 3 1 0 11 - 4 10 3 Вест Хэм Юнайтед 4 3 1 0 9 - 4 10 4 Брайтон энд Хоув Альбион 4 3 0 1 12 - 6 9 5 Ливерпуль 3 2 1 0 6 - 3 7 6 Арсенал 3 2 1 0 5 - 3 7 7 Брентфорд 4 1 3 0 8 - 5 6 8 Астон Вилла 3 2 0 1 8 - 6 6 9 Ноттингем Форест 4 2 0 2 6 - 6 6 10 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4 - 4 6 11 Челси 4 1 1 2 5 - 5 4 12 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2 - 2 4 13 Фулхэм 4 1 1 2 4 - 10 4 14 Ньюкасл 4 1 0 3 7 - 7 3 15 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2 - 5 3 16 Борнмут 4 0 2 2 4 - 8 2 17 Шеффилд Юнайтед 4 0 1 3 4 - 7 1 18 Эвертон 4 0 1 3 2 - 8 1 19 Лутон Таун 3 0 0 3 2 - 9 0 20 Бернли 3 0 0 3 3 - 11 0

Последние пять личных встреч между командами

20.05.23. Ливерпуль – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

26.12.22. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

10.05.22. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

11.12.21. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.04.21. Ливерпуль – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Астон Вилла

Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Football

“Мерсисайдцы” играют на “Энфилде” – это их основное преимущество сегодня. Однако в прошлом сезоне она не сыграла, ведь "Ливерпуль" в домашнем очном противостоянии с "Виллой" смог спасти ничью лишь на 89-й минуте. "Львы" сегодня не должны быть андердогами поединка – они навязают борьбу хозяевам. И свой момент найти смогут. А вот "Ливерпуль" все-таки победить команду Эмери дома – это все еще вопрос. Индивидуально игроки выше класса, чем у соперника, однако командного взаимопонимания пока нет. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (КФ 2,5).