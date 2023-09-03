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Внимательно ли вы следили за летними трансферами в ТОП-5 лигах? Квиз

Англия
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Внимательно ли вы следили за летними трансферами в ТОП-5 лигах? Квиз

Фото: twitter.com/realmadrid

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 сентября в большинстве стран Европы закрылось летнее трансферное окно. Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами клубов из ТОП-5 лиг (АПЛ, Примеры, Лига 1, Бундеслига и Серия А), пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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