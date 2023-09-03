Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за летними трансферами в ТОП-5 лигах? Квиз
Результаты пишите в комментариях
Фото: twitter.com/realmadrid
1 сентября в большинстве стран Европы закрылось летнее трансферное окно. Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами клубов из ТОП-5 лиг (АПЛ, Примеры, Лига 1, Бундеслига и Серия А), пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Свитолина уступила Пегуле в третьем круге US Open
- Под пристальным наблюдением Тищенко. Фоторепортаж с матча Минай - Шахтер 1:4
- АПЛ. Брайтон – Ньюкасл Юнайтед 3:1. Ураганный прессинг команды Де Дзерби
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн