Защитник Челси отказался переходить в клуб АПЛ после провала трансфера в Баварию

Защитник "Челси" Тревор Чалоба мог стать игроком "Ноттингема" в последний день летнего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По данным журналиста, клубы согласовали между собой сумму трансфера более чем в 25 млн фунтов стерлингов, однако сам футболист хотел перейти в "Баварию", и после того как попытки мюнхенцев не увенчались успехом, Тревор решил остаться в Лондоне.

Чалоба находится в системе "Челси" с 2007 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за "синих", без результативных действий.