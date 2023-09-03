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Защитник Челси отказался переходить в клуб АПЛ после провала трансфера в Баварию

Англия
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Соглашение могло случиться в последний день трансферного окна

Защитник Челси отказался переходить в клуб АПЛ после провала трансфера в Баварию

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Челси" Тревор Чалоба мог стать игроком "Ноттингема" в последний день летнего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По данным журналиста, клубы согласовали между собой сумму трансфера более чем в 25 млн фунтов стерлингов, однако сам футболист хотел перейти в "Баварию", и после того как попытки мюнхенцев не увенчались успехом, Тревор решил остаться в Лондоне.

Чалоба находится в системе "Челси" с 2007 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за "синих", без результативных действий.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ноттингем Форест Челси (Лондон) Трево Чалоба
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Источник:
Fabrizio Romano

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