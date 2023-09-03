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Собослаи забил дебютный гол за Ливерпуль

Англия
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В домашнем поединке

Собослаи забил дебютный гол за Ливерпуль

ФК "Ліверпуль" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" играет против "Астон Виллы" (2:0 – второй тайм).

Счет в этой встрече открыл новоиспеченный полузащитник "мерсисайдцев" Доминик Собослаи. Этот забитый мяч стал дебютным для 22-летнего игрока в футболке английского клуба.

Ассист на венгерского хавбека отдал Тренту Александер-Арнольд.

Напомним, "Ливерпуль" купил Доминика у "Лейпцига" в начале июля за 70 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Доминик Собослаи
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