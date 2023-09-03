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Собослаи забил дебютный гол за Ливерпуль
В домашнем поединке
ФК "Ліверпуль" / Автор невідомий
В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" играет против "Астон Виллы" (2:0 – второй тайм).
Счет в этой встрече открыл новоиспеченный полузащитник "мерсисайдцев" Доминик Собослаи. Этот забитый мяч стал дебютным для 22-летнего игрока в футболке английского клуба.
Ассист на венгерского хавбека отдал Тренту Александер-Арнольд.
Напомним, "Ливерпуль" купил Доминика у "Лейпцига" в начале июля за 70 миллионов евро.
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