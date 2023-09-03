Тен Хаг: Второй гол Арсенала не должны были засчитать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" после сегодняшнего поражения от "Арсенала" 3:1 дал интервью, где поделился мыслями об игре:

"Мы провели очень хорошую игру, но все сложилось против нас. Когда так происходит - выиграть невозможно. Нужно немного больше везения, чтобы побеждать. Все были вовлечены. Я думаю, что мы хорошо контролировали мяч, но есть место для совершенствования. Мы не реализовали несколько перспективных передач, которые могли бы привести к голу. Но я доволен игрой команды."

Наставник "красных дьяволов" также был недоволен судейством и рассказал, что думает о не засчитанном голе Гарначо: