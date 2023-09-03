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Тен Хаг: Второй гол Арсенала не должны были засчитать
Тренер Манчестер Юнайтед не доволен судейством в матче
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" после сегодняшнего поражения от "Арсенала" 3:1 дал интервью, где поделился мыслями об игре:
"Мы провели очень хорошую игру, но все сложилось против нас. Когда так происходит - выиграть невозможно. Нужно немного больше везения, чтобы побеждать.
Все были вовлечены. Я думаю, что мы хорошо контролировали мяч, но есть место для совершенствования. Мы не реализовали несколько перспективных передач, которые могли бы привести к голу. Но я доволен игрой команды."
Наставник "красных дьяволов" также был недоволен судейством и рассказал, что думает о не засчитанном голе Гарначо:
"Это не офсайд. Мы должны принять это, но я видел со своего угла зрения. Я не считаю это офсайдом. Но это не меняет результат. Что есть, то есть, с этим надо смириться.
Также должны были ставить пенальти на Гейлунди. В матче против "шпор" также был 11-метровый. Это было очень близко, и мы могли бы выиграть сегодня. Если бы Гарначо забил гол, то мы бы победили.", - сказал тен Хаг.
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