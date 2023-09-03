Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из меня делают козла отпущения, - Санчо отреагировал на критику тен Хага
Вингер красных дьяволов не доволен комментариями наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
После сегодняшнего поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала", у Эрика тен Хага спросили, почему Джейдон Санчо не появился на поле. Наставник "красных дьяволов" дал исчерпывающий ответ:
"Санчо не играл, потому что для того, чтобы играть надо хорошо себя проявлять на тренировках."
Ответ коуча не понравился 23-летнему вингеру и он отреагировал на комментарий:
"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить абсолютно неправдивые вещи. Я очень хорошо проявил себя на тренировках на этой неделе. Я считаю, что для этого есть другие причины, о которых я не буду говорить. Я долгое время был козлом отпущения, что несправедливо!
Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими игроками и благодарен за это. Я продолжу бороться за клуб, несмотря ни на что!"
Популярное сейчас
- Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги
- Вместе с Ярмоленко. Игроки Шахтера и Динамо прибыли в лагерь сборной Украины во Вроцлаве
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО