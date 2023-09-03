Из меня делают козла отпущения, - Санчо отреагировал на критику тен Хага

После сегодняшнего поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала", у Эрика тен Хага спросили, почему Джейдон Санчо не появился на поле. Наставник "красных дьяволов" дал исчерпывающий ответ:

"Санчо не играл, потому что для того, чтобы играть надо хорошо себя проявлять на тренировках."

Ответ коуча не понравился 23-летнему вингеру и он отреагировал на комментарий: