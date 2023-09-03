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Из меня делают козла отпущения, - Санчо отреагировал на критику тен Хага

Англия
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Вингер красных дьяволов не доволен комментариями наставника

Из меня делают козла отпущения, - Санчо отреагировал на критику тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

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После сегодняшнего поражения "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала", у Эрика тен Хага спросили, почему Джейдон Санчо не появился на поле. Наставник "красных дьяволов" дал исчерпывающий ответ:

"Санчо не играл, потому что для того, чтобы играть надо хорошо себя проявлять на тренировках."

Ответ коуча не понравился 23-летнему вингеру и он отреагировал на комментарий:

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить абсолютно неправдивые вещи. Я очень хорошо проявил себя на тренировках на этой неделе. Я считаю, что для этого есть другие причины, о которых я не буду говорить. Я долгое время был козлом отпущения, что несправедливо!

Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими игроками и благодарен за это. Я продолжу бороться за клуб, несмотря ни на что!"

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В статье: Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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